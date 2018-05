Cómo deberían hablar los blancos de Kanye West [EN] (Opinión: Ijeoma Oluo)

Kanye West está siendo fuertemente criticado por la comunidad negra por su apoyo a Trump y sus comentarios sobre el origen voluntario de la esclavitud. El artículo ofrece consejos para la gente no-negra que quiera opinar sobre el tema, para evitar decir algo inapropiado o contribuir al discurso anti-negro. 1- No digas nada, los negros ya lo han dicho, ya nos encargamos. 2- Nadie te ha preguntado o dado derecho desde tu privilegio a criticar a negros. 3- No comentes la salud mental de West si no eres médico. 4- Habla de ello sólo con no-negros.