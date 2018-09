¿Cómo deberían estudiar los bancos tradicionales el fenómeno fintech?

El popularidad del fenómeno fintech y el crecimiento de competidores en distintas fases del ciclo, desde nuevos bancos como la alemana N26 hasta proveedores de servicios aún incompletos como Revolut y otros, o competidores de nicho como Shine, deja clara la incapacidad de la banca tradicional no para competir con ellos, sino simplemente para estudiar y entender incluso las implicaciones más básicas del fenómeno. El problema para los bancos no es competir con este tipo de compañías, o al menos, no lo es ahora.