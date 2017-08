Conoces ese sonido, el de el "punchy drumm" que estaba presente en todos los discos de los ochenta, y se inmortalizó en temas tan conocidos como "In the air tonight" de Phill Collins o "Born in the USA" de Bruce Springsteen. Pues como muchas otras invenciones, fue debido a un descuido. He aquí una pequeña historia de este sonido tan familiar.