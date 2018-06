Cómo crear una VPN gratis sin montar una VPN

Este sistema de VPN gratuito se llama ZeroTier. Realmente no es una VPN, pero funciona como una VPN es para establecer conexiones seguras entre dispositivos o entre redes. ZeroTier no es para usarlo como una VPN con el fin de evitar la geolocalización para descargar contenido protegido o para conectarnos a Netflix en otro país. Se puede usar detrás de un CG-NAT, no necesita hardware adicional y tiene incluso más posibilidades que una VPN. Es gratuito hasta 100 dispositivos y también puedes montar tu servidor. El código esta en github