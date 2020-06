Cómo Corea del Norte manipula la tecnología para “vendarle los ojos” al pueblo

Mantener a un país aislado y restringido de las noticias del mundo por estos tiempos en los que existe Internet parecería un reto imposible. Pero no lo es. En Corea del Norte, el gobierno mantiene a sus ciudadanos “con los ojos vendados” para evitar que tengan libre acceso a medios y recursos tecnológicos modernos. Y no es que en ese país no exista la tele, la radio, el Internet, los smartphones o los ordenadores portátiles. Lo que ocurre es que todo está configurado de tal forma que las autoridades pueden controlar casi todo lo que hacen los