Cómo convertir un Volkswagen viejo en un auto eléctrico  

Se podría decir que estamos ante un tutorial increíble, aunque como en casi todos ellos, hay una noticia buena y una no tan buena. La buena: es posible convertir un vehículo antiguo en otro 100% eléctrico y que funcione más de una década. La no tan buena: conseguirlo no está al alcance de cualquiera. Y es que, entre otras cosas, Eric Tischer, el autor de este tutorial, fue ingeniero de Tesla. Transformó un Volkswagen Passat de 2001 que le costó 1.800 dólares en un vehículo 100% eléctrico.