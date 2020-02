Los datos dicen que piden menos ayuda (cuando lo hicieron, hace treinta o cuarenta años, no se las atendió) y dicen que denuncian menos, pero esto es complejo. No lo hacen por miedo, sino por la carga social. ¿Cómo contar a tus hijos o nietos que el señor al que cuidas te maltrata? ¿Cómo denunciarle? No van a una comisaría o centro social porque dependen de ellos (económicamente), porque las enseñaron a callar, por cultura, religión, porque le asusta enfrentarse a la justicia.