Cómo conseguir contrato indefinido aunque no quiera la empresa

El caso típico es el del trabajador que tiene contrato temporal o incluso está subcontratado pero la empresa en la que trabaja no quiere hacerle contrato indefinido por mucho tiempo que lleve allí y por muy bien que trabaje. Pero que la empresa no quisiera por las buenas no impediría que un juez o inspector la obligara por las malas si el trabajador demandara o denunciara, porque hay varias causas o vías que hacen que el contrato se convierta automáticamente en indefinido.