Cómo cerrar Google Plus sin esperar a que Google lo haga

La red social de Google no es precisamente la más exitosa; pero pese a todo, continuaba en marcha, e incluso recibiendo alguna actualización que otra. Finalmente Google ha decidido que no merece la pena seguir soportando un producto que apenas nadie usa. Claro, que la principal razón no ha sido esa; sino la existencia de un grave bug que permitía a terceros acceder a información privada de nuestro perfil. Un bug que la compañía decidió no hacer público en marzo de 2018, cuando lo descubrió.