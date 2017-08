¿Cómo cambia nuestra inteligencia con la edad?

Tengas los años que tengas no has pasado la edad en la que eres más inteligente, ya que tal cosa no existe. Esto no implica que siempre tengamos las mismas capacidades cognitivas: nuestro nivel intelectual cambia con la edad, pero según los años que tengamos somos más inteligentes en una cosa u otra. “A cualquier edad, cualquiera de nosotros estamos mejorando en una cosas y empeorando en otras”, explica Joshua Hartshorne, que lideró un estudio en el que analizaron cómo cambia la inteligencia con la edad.