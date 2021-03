De cómo buscar un psicólogo

Se supone que en psicología existen diferentes escuelas, algunas científicas y otras no, algunas con terapias que han demostrado ser eficaces y otras que no. Esto ya me parece discutible porque las que no son científicas no deberían ser parte de la psicología, del mismo modo que la alquimia no es parte de la química. Pero OK. Como además no hay control alguno, ni en la universidad ni por parte de los COP, puedes estar pagando sesiones a una persona que está aplicando “tratamientos” que no están reconocidos por ninguna universidad,