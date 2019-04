Cómo amansar sin voltios a la fiera

Creo que no se está valorando en su justa medida la gravedad del experimento que durante el gobierno del PP se realizó con 41 presos (violentos) en las cárceles de Huelva y Córdoba. Si yo fuera uno de esos conejillos de indias, tiempo me estaría faltando para denunciar al ex ministro Zoido y al que fuera su director general de Prisiones, el inefable Yuste. Aunque se argumente que eran tratamientos voluntarios a base de voltios, ¿cómo puede haber una limpia manifestación libre de voluntad cuando uno se encuentra tutelado por el Estado?