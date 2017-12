Cómo afrontar una inspección fiscal

¿Cuándo puede haber una inspección fiscal? Se pueden producir de forma aleatoria, pero no suele ser lo habitual. Lo más normal es que la Hacienda correspondiente haya detectado algún error y quiera subsanarlo. Es decir, pasar una inspección no significa que haya habido fraude. Puede ser que no coincidan las cuentas de las declaraciones trimestrales con el resumen del ejercicio anual, porque no se hayan incluido todos los gastos o ingresos, por ejemplo. O que el IVA dé a devolver y eso levante sospechas.