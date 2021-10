Cómo actuar en un quebrantamiento una orden de alejamiento en España

Para que exista un delito de quebrantamiento de una orden dictada por un juez, el fiscal debe probar lo siguiente: *Que había una orden de alejamiento en vigor dictada por un juez. No es posible incumplir una orden que no existe. *Que tienes noticia de dicha orden de alejamiento y que esta se te comunicó en el debido tiempo y forma. *Que de forma intencionada has violado los términos de la orden de alejamiento. Hay muchos casos en los que se pude incumplir de forma no intencionada una orden de alejamiento.