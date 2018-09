Las comisiones de investigación en España: ¿"show", o responsabilidades políticas?

"Me lo he pasado muy bien. Tengo ganas de volver y todo". Aznar tiraba de ironía para valorar su paso por la comisión que investiga la financiación ilegal del PP. La intervención se convirtió en otro ajuste de cuentas, una escena habitual en España durante este tipo de investigaciones parlamentarias. Analistas denuncian que la experiencia de las cerca de 30 comisiones puestas en marcha en democracia en España evidencian que la mayoría no ha cumplido el objetivo que perseguían y que han sido utilizadas de forma "torticera" por los partidos.