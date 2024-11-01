La Comisión Europea plantea una reforma fiscal para abaratar la luz y encarecer el gas y el petróleo

Entre las medidas recomendadas, Bruselas plantea completar la eliminación de las subvenciones nacionales a calderas basadas en combustibles fósiles. Los recursos liberados deberían destinarse a objetivos de transición energética, como la rehabilitación profunda de edificios, la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes y el apoyo a hogares con menor renta. El catálogo también abre la puerta a reformas fiscales, incluido el precio del carbono, para que los combustibles de calefacción soporten una mayor carga ambiental.