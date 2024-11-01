edición general
5 meneos
8 clics

La Comisión Europea plantea una reforma fiscal para abaratar la luz y encarecer el gas y el petróleo

Entre las medidas recomendadas, Bruselas plantea completar la eliminación de las subvenciones nacionales a calderas basadas en combustibles fósiles. Los recursos liberados deberían destinarse a objetivos de transición energética, como la rehabilitación profunda de edificios, la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes y el apoyo a hogares con menor renta. El catálogo también abre la puerta a reformas fiscales, incluido el precio del carbono, para que los combustibles de calefacción soporten una mayor carga ambiental.

| etiquetas: combustibles fósiles , electrificación , calderas , subvenciones
4 1 0 K 50 Descarboniza
2 comentarios
4 1 0 K 50 Descarboniza
taSanás #1 taSanás
Para encarecer el gas y el petróleo no hace falta reforma fiscal alguna xD
0 K 8
javibaz #2 javibaz
#1 y para subir la luz echando la culpa al precio del petroleo o al gas, tampoco.
0 K 12

menéame