Comisión europea: "Cataluña y Kosovo son dos casos diferentes, no hay doble rasero" [ENG]

Maja Kocijancic, portavoz de la comisión europea, ha recalcado que sus leyes son universales y que Kosovo es un caso "sui generis" mientras que España es un miembro de la UE por lo que no se pueden comparar. No obstante, esto puede cambiar dado que Serbia quiere integrarse en la UE y conversarán con su primera ministra, Ana Brnabic, la semana que viene. La portavoz aclara así esta postura de la comisión europea que recibió críticas de Serbia por anunciar el lunes que su asunto "no era comparable".