La Comisión Europea adopta normas sobre drones operativos (ENG)

La Comisión Europea ha adoptado las normas de la UE para garantizar que el aumento del tráfico de aviones no tripulados en toda Europa sea seguro. Estas normas, que reemplazarán las normas nacionales existentes en los Estados miembros de la UE, no solo abordan la seguridad, sino que también contienen elementos importantes para mitigar los riesgos de seguridad relacionados con el avión no tripulado. Los Estados miembros podrán definir las llamadas "zonas de exclusión aérea".