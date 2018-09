El comisario de la Policía Nacional en Lanzarote cedió la vivienda oficial a su hermana para que pasara unos días

El SUP ha denunciado que el comisario de Arrecife, José Luis Galdón, cedió la vivienda oficial de la que dispone dentro de la comisaría a su hermana para que se alojara.El SUP afirma que "no es la primera vez que familiares del comisario se alojan en la vivienda oficial", permitiendo "que incluso el vehículo de alquiler fuera estacionado en el interior del recinto policial. "Sin embargo, sí es la primera vez que se produce estando fuera el comisario",algo que está prohibido según el reglamento y por lo que pide que se depuren responsabilidades