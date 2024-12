Comienza la persecución a los negacionistas climáticos

Los globalistas, empoderados desde los gobiernos progresistas y sus alfiles de poder, se empeñan en presionar por medio de la propaganda, los políticos de paja y las leyes coercitivas para someter al ser humano. Debido a la gota fría en Valencia, Albacete y más lugares de España se ha resucitado una polémica que se está convirtiendo en violenta y agresiva. No me refiero al debate estéril de las dimisiones de los responsables políticos. Estoy hablando de la vuelta de los inquisidores antinegacionistas, que no se conforman con cancelar