Comienza a aclararse la pérdida de olfato debida a la COVID

Se estima que el 80 por ciento de las personas con COVID-19 presentan alteraciones del olfato, y que muchas también tienen disgeusia o ageusia (alteración o pérdida del gusto, respectivamente), o cambios en la quimioestesia (la capacidad para percibir las sustancias irritantes, como las guindillas).

Sandeep Robert Datta comenta: «Parece que el virus prefiere atacar las células de sostén y las células madre, pero no a las neuronas directamente», y puntualiza que esto no significa que las neuronas no se vean afectadas.