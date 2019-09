Las comidas a evitar para reducir el riesgo de cáncer de colon

No es ningún misterio que lo que comemos afecta a nuestra salud. El problema reside en que hay miles y miles de factores. Tampoco ayuda que existan estudios contradictorios en lo que a alimentación se refiere (las grasas son buenas y malas, para lo mismo, al igual que las proteínas, los azúcares, las vitaminas...). Claro está que no todo es tan gris como se pinta. Comer huevos fritos para desayunar, comer, merendar y cenar todos los días no es bueno.