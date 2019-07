Los cómicos invaden radios y televisiones: quién, cómo y por qué  

El cierre de los dos principales escaparates de comedia de stand up: El club de la comedia y Central de cómicos, la evidente superpoblación de cómicos y la amenaza de la mediocridad llevaron a pensar que se acababa el chollo de la comedia de stand up en España. Nada más lejos de la realidad. La semilla había germinado durante siglos en nuestro sistema de entretenimiento. A ello contribuyó que el humor no nos es ajeno; es una forma de representación muy enraizada en nuestra cultura.