La cancelación de la serie Sonic The Hegdehog de Archie Comics el 2017 puso fin a una relación de más de veinte años entre Sega y la editorial americana, con una serie que alcanzó la friolera de 290 números. Pero Archie Comics no fue la única editorial occidental que trasteó con los personajes del videojuego, lo que nos lleva a una serie centrada en el erizo azul mucho menos conocida: Sonic the Comic.