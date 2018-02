La Cometcon advierte de que el evento está al borde de la cancelación por impagos del Ayuntamiento de Oviedo

La organización de la Cometcon, la asociación El Eje Asturias, denuncia que el impago del convenio municipal para la edición de 2017, que asciende a 120.000 euros, pone al borde de la cancelación la convención de este año, a menos de un mes de su celebración. «No es que no queramos, es imposible. No tenemos dinero», explica Saúl Parra, miembro de la entidad. Han solventado el pago a los proveedores del 2017 con un crédito, pero avisan de que si la ayuda municipal no llega rápido la Cometcon se perderá. «Para siempre», concluye su director