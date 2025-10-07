Un cometa interestelar pasó junto a Marte y una nave espacial tomó fotografías  

El cometa 3I/ATLAS, no puede observarse fácilmente desde la Tierra ahora mismo, porque se encuentra al otro lado del sistema solar. El Sol no bloquea directamente la visión, pero es casi imposible intentar distinguir un cometa tenue dentro del resplandor diurno. No obstante, Marte también se encuentra en ese lado del sistema solar en este momento, y las naves espaciales han podido fotografiar el cometa, siendo el tercer objeto conocido que procede de otro lugar de la Vía Láctea