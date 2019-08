El comercio detallista ha perdido parte de su razón de ser, sólo la Omnicanalidad le puede salvar

"Aquella razón logística que tenía el comercio ha desaparecido. Sabían quienes proveían cada producto, hacían acopio de los productos más vendidos y si no lo tenían o no les quedaba te los pedían. Las nuevas tecnologías -informáticas y del transporte- barrieron ese eslabón de la cadena de valor y ya no hacen falta, o sí, pero no les es rentable esa función". El autor aporta su visión sobre que sólo como parte de un servicio más integral las tiendas de calle tendrán futuro (y sentido)