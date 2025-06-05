edición general
3 meneos
110 clics

Comer cerdo está prohibido. ¿Por qué surge este tabú?

La prohibición de comer cerdo es un tabú alimentario muy común en algunas culturas y religiones. Dentro del Islam y el Judaísmo se interpreta de muchas formas, dando lugar a debates interminables tratando de encontrar la verdad. En el siguiente artículo conocerás las causas más aceptadas de la restricción de su consumo.

| etiquetas: carne de cerdo , tabú alimentario
2 1 5 K -38 salud
9 comentarios
2 1 5 K -38 salud
#4 c0hkka
Según Marvin Harris, en Vacas, cerdos, guerras y brujas, la prohibición de comer cerdo no se explica principalmente por razones religiosas o simbólicas, sino por razones ecológicas, económicas y materiales. La religión, para Harris, formaliza un tabú que ya tenía sentido práctico.

La explicación de Harris (materialismo cultural)

Harris sostiene que en el antiguo Oriente Medio (región donde surgen el judaísmo y luego el islam):

1. {0x1f416} El cerdo era ecológicamente ineficiente

El cerdo…   » ver todo el comentario
2 K 26
radon2 #6 radon2
#4 Buen libro, muy ameno e interesante de leer. Lo de las brujas es otra historia.
0 K 11
themarquesito #7 themarquesito
#5 #4 El problema con ese razonamiento es que la prohibición es específica de los israelitas (y luego heredada por el islam).
El resto de grupos que vivían en la zona sí consumían carne de cerdo. Sírvanme de ejemplo los filisteos, que resultan fáciles de distinguir arqueológicamente de los israelitas por la presencia de huesos de cerdo.
1 K 37
Gry #1 Gry
Les recordaba demasiado al sabor de la carne humana. Moisés pasó 40 años en el desierto y Mahoma, aunque no tantas, también sufrió penalidades.
0 K 16
#5 Suikoden
Un cerdo precisa de mucha comida en las zonas donde se impone la prohibición religiosa, más que nada áridas y de supervivencia.
0 K 12
johel #3 johel
Triquinosis
0 K 11
xyria #8 xyria
Por la triquinosis.
0 K 10
TripleXXX #9 TripleXXX
Porque sin pecado no hay religión.
Incluso los Hare Khrisnas, siendo lactovagetarianos, tienen prohibido el ajo solo por dar polculo.
No hay que darle mas vueltas al tema, el pecado es un instrumento de control.
0 K 8

menéame