El comentario sarcástico de Karoline Leavitt a Kaitlan Collins (CNN) durante el enfrentamiento en la rueda de prensa es señalado como hipócrita [ENG]  

Karoline Leavitt es de esas personas que no soportan a Kaitlan Collins de CNN, y eso quedó claro durante la rueda de prensa en la Casa Blanca del 6 de octubre. Collins estaba preguntándole a Leavitt sobre la decisión de Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland por las protestas contra ICE, y sobre el hecho de que el jefe de policía de Portland no está de acuerdo con su evaluación de la situación. Leavitt respondió de manera tajante: «Te animaría, como periodista, a que vayas al terreno y lo veas por ti misma.»