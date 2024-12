La comedia Las nubes se estrenó en Atenas en el año 423 a. e. c. y ganó el tercer premio de un certamen musical en honor a Dionisio. Quizá por no haber quedado el primero, su autor, Aristófanes, revisó parcialmente el texto unos años más tarde y lo que leemos hoy en las ediciones modernas corresponde a esa revisión, no al original.