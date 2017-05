Combate contra pulpos, el deporte más extravagante del siglo XX

Octopus wrestling : este deporte consiste en un combate submarino con un pulpo. Zambullirse en aguas pocos profundas, agarrar al animal y luchar con él para sacarlo a la superficie. Y si alguien cree que es ficción se equivoca porque su práctica está documentada. Hoy ya no se lleva, claro, pero hubo unos años que sí -y no hace tanto- e incluso se organizó un campeonato mundial en abril de 1963 con la participación de, nada más y nada menos, ciento once buceadores que lograron vencer a veinticinco pulpos.