Combate el ‘burnout’ con la técnica de ‘La princesa prometida’

Estar "quemado" no es algo sencillo, ni de vivir, ni de superar, aunque esto no significa que sea imposible. Este síndrome se desarrolla particularmente por un exceso de estrés o, mejor dicho, una acumulación masiva de estrés que no es atendido o liberado. Es cierto que el estrés como tal no es "malo", incluso puede ayudarnos a priorizar o acelerar algunos procesos, pero una acumulación constante y sin actividades que ayuden a liberarlo puede llevarnos directamente a acabar con las fuerzas anímicas, mentales o físicas hasta para hacer las cosas