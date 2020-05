COMANCHERIA ROCK VOL.5 Podcas de Rock And Roll

Brutalisimo este Volumen 4. Empezamos recordando el "Hey Joe"; charlamos con los Custom Serie, grupo Argentino con un tremendo disco; tenemos una sección nueva: Los Sonidos del Infierno donde el nuevo colaborador de la Comancheria, JaviJevi nos hace sangrar los oidos. En la Playa del Surf hacemos un Take OFF con los Straijackets, y recordamos a Little Richard. -WILSON PICKET -DOWTON LOSERS - KYUUS - SONIC BEAT EXPLOSION - BEAT CITY TUBEWORKS - THE REMAINS - LUCIFER STAR MACHINE - CUSTOM SERIE - THE CASANOVAS - ASTEROID B612 - LOS CHICOS Y MAS..