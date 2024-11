Comadrona de duelo, la profesional a la que (aún) no puedes acudir si tu bebé ha muerto

Nora y Raúl van a ser padres en apenas un mes. Ya tienen todo preparado para el nacimiento de su bebé, y se sienten felices e ilusionados. El embarazo ha transcurrido bien, sin problemas. Hasta ahora. Desde hace unos días, Nora no siente a su hijo moverse en su vientre, así que acude a su centro de salud para consultar con su matrona. No es buena señal, le explica la profesional. Están a punto de recibir la peor de las noticias. ¿Cómo se les dice a unos padres que su hijo no va a nacer vivo? ¿Cómo se actúa?¿Cómo se les acompaña en el proceso?