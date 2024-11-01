Los colonos israelíes en Cisjordania se niegan a dejar descansar en paz a los palestinos muertos

La necrofilia es una desviación sexual caracterizada por la atracción hacia los cadáveres. Según la biblia de la psiquiatría, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), los necrófilos sufren trastornos mentales y sexuales complejos, derivando placer de participar o ver actos sexuales con alguien indefenso: un cadáver incapaz de resistirse. La literatura médica no lo considera una epidemia y no hay registros escritos que describan culturas o países enteros que hayan padecido este flagelo.