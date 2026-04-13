Colombia sacrificará 80 hipopótamos descendientes de los que trajo Pablo Escobar: "Hay que reducir la población para salvar los ecosistemas"

Lo que comenzó como un capricho del narco Pablo Escobar de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico se convirtió tres décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país, donde esta especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro. En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años fueron declarados por el gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se elaboraron planes para su control que no llegar...