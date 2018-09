Colombia se dice incapaz de soportar sola la migración venezolana

Colombia no tiene la capacidad de soportar sola la llegada de miles de migrantes que huyen de Venezuela ante la crisis, dijo este martes el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien abogó nuevamente por un esfuerzo internacional para atender ese problema. “Colombia no puede soportar esta situación sola, nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo, se van a seguir haciendo mayores esfuerzos, pero la magnitud de la crisis es tal que no tenemos la capacidad suficiente para atenderla”, dijo Trujillo a Caracol Radio.