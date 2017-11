Hoy voy a hablar de un tema que preocupa a muchos padres, el colesterol. Recientes estudios indican que el colesterol no lo provocan las grasas o incluso que da igual el nivel de colesterol que tengas porque no es malo tenerlo elevado. Como no soy un experto nutricionista voy a contar mi historia y supondré en mi narración que lo que dicen la mayoría de los médicos es cierto: hay que mantener el colesterol total controlado por debajo de 200.