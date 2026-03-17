Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña del comedor porque su familia debe casi 400 euros

Una niña de nueve años se ha tenido que enfrentar desde esta semana a que su colegio le cierre las puertas del comedor escolar. Ha ocurrido en un centro de Alicante, religioso y concertado, después de que su familia acumulara una deuda cercana a los 400 euros por cuotas sin pagar desde el año pasado. La madre de la alumna ha lamentado la "falta de empatía" ante las dificultades económicas que atraviesan en casa, tras haber estado ambos progenitores meses en paro, mientras que el director de Nuestra Señora del Remedio...