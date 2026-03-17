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Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña del comedor porque su familia debe casi 400 euros

Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña del comedor porque su familia debe casi 400 euros

Una niña de nueve años se ha tenido que enfrentar desde esta semana a que su colegio le cierre las puertas del comedor escolar. Ha ocurrido en un centro de Alicante, religioso y concertado, después de que su familia acumulara una deuda cercana a los 400 euros por cuotas sin pagar desde el año pasado. La madre de la alumna ha lamentado la "falta de empatía" ante las dificultades económicas que atraviesan en casa, tras haber estado ambos progenitores meses en paro, mientras que el director de Nuestra Señora del Remedio...

| etiquetas: alicante , concertado , dinero público , caridad cristiana
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 Nasser
La niña paga por la estupidez de los padres de llevarla a un colegio concertado y de curas, evidentemente eso no hubiera pasado nunca en un colegio público.
A ver si espabila el votonto y deja de votar al enemigo.
8 K 96
capitan__nemo #8 capitan__nemo
#2 En un colegio publico que tenga comedor, si no paga la cuota del comedor tampoco va al comedor.
5 K 69
#13 Albarkas
#8 Probablemente los padres puedan pagar el comedor en la pública si no pagan la mensualidad del privado. Porque eso de concertado es una estafa.
3 K 51
#17 Nasser
#8 Eso no es verdad, en los colegios que no son de señoritos no se le niega a ningún alumno la comida porque no pueda pagarla, por encima de las normas y la falta de humanidad de los colegios religiosos, de hecho en el de mi hijo era la dirección y el AMPA quién solucionaba estos casos.
1 K 30
Bapho #19 Bapho
#2 Por desgracia en uno público también tienes que pagar el comedor, es un despropósito. Los niños deberían tener garantizada la comida en los colegios que dependen del estado. Pero claro, no hay dinero para estas cosas, las importantes.
0 K 12
#27 chavi
#2 El concertado está pagado por todos nosotros
0 K 11
#1 banksy
Son cristianos, no sé qué esperaba.
6 K 69
reithor #6 reithor
Es un negocio religioso muy poco cristiano.
3 K 49
DayOfTheTentacle #29 DayOfTheTentacle
#6 y qué relación tiene? :troll:
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
A ver, normal no? Si yo no pago el comedor del nene tampoco le darán de comer...y 400euros son más de 3 meses.
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QRK #11 QRK
#4 Amigo, la gracia es que es un colegio religioso y mucho que si caridad, que si misericordia y demás patrañas que van pregonando, y luego su dios es el dinero.
4 K 49
Feindesland #18 Feindesland
#11 ¿Estamos otr vez con el tema de que los pol´íticos de izquierda no puedn tener chalés? ¿en serioooooooo?

:palm:
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QRK #23 QRK
#18 No. Aquí estamos hablando de darle de comer a una niña. No me vengas con tu libro xD
1 K 13
DayOfTheTentacle #28 DayOfTheTentacle
#18 en misa y repicando
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#25 Marcus78
#4 en aragon son 5 meses
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DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#25 y en frodo?
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kkmonokk #3 kkmonokk
La caridad cristiana...
1 K 25
Brill #15 Brill
#3 Dar de comer al hambriento, dicen.
3 K 47
#7 Toponotomalasuerte
Estás noticias son el síntoma de la decadencia. Pero hablemos de burkas y therians. Y por dios, que no nos pongan un negro en Netflix.
1 K 22
Battlestar #12 Battlestar
#7 Lo que pasa con estas noticias es que la mayoría de la gente es honrada, trabajadora y paga todo lo que debe mal que le pese y por lo tanto va a ponerse en el lugar de los padres de esta niña pero lo que pensará es "coño, yo lo sacaría de donde fuera y pagaría" la reacción normal de la gente no es "pues que se lo regale el colegio".

Es una situación, si me permites el paralelismo parecido a los desahucios. La gente no es que esté del lado de los propietarios o que piense que es rica, lo que pasa es que se pone en el lugar de los inquilinos, pero lo que piensa es "coño, tampoco llego yo a fin de mes y pago!"
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#14 Toponotomalasuerte
#12 vaya... Que empático... A mí me parece más que el que dice "yo sacaría de donde fuera" es el mismo que te dice que busca camarero 12 h al día por 1200 euros al mes. Pero la gente es muy vaga.
Ese mismo perfil.
No lo tiene que pagar el colegio, lo estoy pagando yo con mis impuestos y no pago poco, el problema es que los trozos de mierda que critican a esta familia son los que ponen a robar a los linajes de parásitos peperos y sus comisiones familiares. Si en vez de desfalcar con la…   » ver todo el comentario
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DayOfTheTentacle #31 DayOfTheTentacle
#14 " busca camarero 12 h al día por 1200 euros al mes. Pero la gente es muy vaga."


Ejem
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DayOfTheTentacle #30 DayOfTheTentacle
#7 y por dios, que no nos pongan un blanco hetero en Netflix.
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EstilistaDeComadrejas #16 EstilistaDeComadrejas *
Puedes que hasta los padres pudieran llegar a ser unos hijos de la gran puta por no pagar como sea, peeero esa no es la cuestión, lo importante es que el colegio SI PUEDE, ES SU DEBER MORAL y si no la alimenta, eso en hijoputismo son varios grados más de magnitud :wall:
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Bapho #22 Bapho
#16 Al final la niña es la que sufre las consecuencias.
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EstilistaDeComadrejas #24 EstilistaDeComadrejas
#22 completamente!
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Feindesland #20 Feindesland
Pagar es opcional. Piso, comedor, lo que sea.
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Bapho #21 Bapho
A mi me da que están pasando hambre y es gente desesperada.
Incluso me da que de esa forma la niña tiene una comida decente al día.
Cosas mias.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
si pasaría si... la afa paga un poco pero no tanto.
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#9 Tiranoc
Pues a ver quién miente porque según el artículo, por parte del colegio se han querido poner en contacto para llegar a un punto de encuentro teniendo voluntad para facilitar el pago fraccionado y la mujer dice que les ofreció pagar 100€, porque de momento no pueden más, pero que les dijeron que no.

Si la madre no la recoge, la niña no se queda sin comer.
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allaquevamos #10 allaquevamos
Deben comedor desde el año anterior, esto no es algo puntual o de unos meses, estamos en Marzo.
El colegio ha intentado mediar y darles mejores condiciones pero aun asi se niegan a pagar esas condiciones reducidas.
Pues les han dejado pocas alternativas para forzar la situación a una resolución.

Me da que los padres se pensaron que no se atreverían a llegar a este punto y podrían seguir estirando el chicle hasta el infinito.
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menéame