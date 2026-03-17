Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña del comedor porque su familia debe casi 400 euros

Una niña de nueve años se ha tenido que enfrentar desde esta semana a que su colegio le cierre las puertas del comedor escolar. Ha ocurrido en un centro de Alicante, religioso y concertado, después de que su familia acumulara una deuda cercana a los 400 euros por cuotas sin pagar desde el año pasado. La madre de la alumna ha lamentado la "falta de empatía" ante las dificultades económicas que atraviesan en casa, tras haber estado ambos progenitores meses en paro, mientras que el director de Nuestra Señora del Remedio...
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A ver si espabila el votonto y deja de votar al enemigo.
Es una situación, si me permites el paralelismo parecido a los desahucios. La gente no es que esté del lado de los propietarios o que piense que es rica, lo que pasa es que se pone en el lugar de los inquilinos, pero lo que piensa es "coño, tampoco llego yo a fin de mes y pago!"
Ese mismo perfil.
No lo tiene que pagar el colegio, lo estoy pagando yo con mis impuestos y no pago poco, el problema es que los trozos de mierda que critican a esta familia son los que ponen a robar a los linajes de parásitos peperos y sus comisiones familiares. Si en vez de desfalcar con la… » ver todo el comentario
Ejem
Incluso me da que de esa forma la niña tiene una comida decente al día.
Cosas mias.
Si la madre no la recoge, la niña no se queda sin comer.
El colegio ha intentado mediar y darles mejores condiciones pero aun asi se niegan a pagar esas condiciones reducidas.
Pues les han dejado pocas alternativas para forzar la situación a una resolución.
Me da que los padres se pensaron que no se atreverían a llegar a este punto y podrían seguir estirando el chicle hasta el infinito.