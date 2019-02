Un colegio público demanda a la Comunidad tras cuatro años en obras

Las familias del Miguel de Cervantes (Getafe) inician la vía para llevar a los tribunales al gobierno madrileño por incumplir las normas mínimas de seguridad y de calidad de la educación en su centro; no hay aulas suficientes (hay cuatro grupos de alumnos de primero de infantil que van cada día a otro centro porque no hay sitio para ellos),música y religión se han dado en los pasillos donde se atiende también a los alumnos con necesidades educativas especiales. No hay gimnasio,ni pista polideportiva,ni biblioteca..