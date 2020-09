En el colegio no te enseñarán a inventar aviones -- La educación normativa

La educación normativa nos prepara para obedecer y para aguantarnos. Que son los ingredientes fundamentales que hay que tener para vivir una existencia más o menos plácida que nos lleve sin sobresaltos desde el principio al fin de tu vida laboral. Si obedeces y te aguantas, vas a llevar una vida laboral tranquila. Puede que no sea la hostia,ni que resulte una vida plena o feliz, puede que no descubras una nueva penicilina, puede que no te hagas rico, pero serás la valiosísima pieza del engranaje que el Estado siempre ha deseado que seas.