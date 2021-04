Un colegio de Miami no permite vacunarse a los profesores [ENG]

Una escuela privada de Miami está disuadiendo a los profesores de que se vacunen contra la COVID-19 y, en una carta a los padres, dice que no empleará a nadie que se haya vacunado. La nueva política de la Academia Centner ordena a los profesores que no se vacunen o no se les permitirá estar cerca de los alumnos, con lo que perderán sus puestos de trabajo. La política tiene a algunos padres buscando una nueva escuela.