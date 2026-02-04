El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado

El caso del exfiscal general del Estado es una hidra de muchas cabezas. La defensa de Alberto González Amador ha solicitado que la Sala Penal del Tribunal Supremo ordene el pago de 64.778 euros en concepto de costas procesales -los gastos de su abogado- en el procedimiento que acabó con la condena de Álvaro García Ortíz el pasado mes de noviembre. Corresponde ahora a la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Penal fijar ahora la cantidad. Pero la misma será impugnada por el exfiscal general del Estado...