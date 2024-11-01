edición general
4 meneos
5 clics
Colectivos propalestinos reclaman a España impedir el paso de un carguero con destino Israel antes de su llegada a Gibraltar

Colectivos propalestinos reclaman a España impedir el paso de un carguero con destino Israel antes de su llegada a Gibraltar

El buque Seafighter, un bulk carrier de gran porte registrado bajo bandera de Malta (IMO 9686326 / MMSI 256028000), se encuentra navegando rumbo a Gibraltar, donde tiene prevista su llegada el próximo 1 de noviembre a las 17:00 horas. Procede del puerto sudafricano de Richards Bay, de donde zarpó el pasado 12 de octubre, cargado con 170.000 toneladas de carbón. Según los últimos registros del sistema AIS (Automatic Identification System), su posición fue recibida hace una hora mediante señal terrestre frente a la costa occidental de África, a l

| etiquetas: israel , palestina , estrecho de gibraltar , españa
3 1 0 K 43 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
Natxelas_IV #1 Natxelas_IV
Por fin una acción que tiene sentido.
0 K 7

menéame