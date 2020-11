Colectas para paliar el frío en las aulas de Madrid

Diferentes asociaciones de padres recaudan dinero para instalar filtros de aire en centros públicos de la región. Muchos quieren soluciones similares a las que están tomando en otros centros, pero la situación socioeconómica de las familias no es homogénea. Insisten en que no entienden que la Administración regional no se haga cargo de este gasto, cuando recibió 260 millones del Gobierno central como partida extra para educación.