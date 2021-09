Colau pide reabrir el ocio nocturno para descongestionar las fiestas de la Mercè

La alcaldesa de Barcelona ha reclamado a la Generalitat que “cuando las autoridades sanitarias lo vean posible” se reabra el ocio nocturno “para ayudar a que no haya un efecto llamada que se concentre en las fiestas de la Mercè”. “Se reforzarán los dispositivos policiales y estamos hablando con la Generalitat para que en las próximas semanas, siempre que no sea de forma precipitada, se pueda reabrir el ocio nocturno” aunque ha querido dejar claro que no forzarán la situación. “No presionaremos”, ha subrayado.