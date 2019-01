Por qué el colapso de Podemos es un funeral para el PSOE

En la izquierda no hay únicamente fragmentación. Además, hay abandono. Defección. Desistimiento. Por buscar un paralelismo, ¿qué queda de los 11,3 millones que votaron a Zapatero? Aunque sumemos al PSOE, Podemos, todas las confluencias existentes —o las que puedan venir— y la izquierda extraparlamentaria, entre todos ni se aproximan a aquella cifra. No es solo que donde antes había un bar repleto ahora haya varios semivacíos; es que gran parte de la anterior clientela se ha vuelto abstemia y ya no va a los bares (al menos, a esos).