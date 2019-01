Colapso ferroviario en Asturias

Ayer por primera vez en la historia la red ferroviaria asturiana de cercanías (FEVE) se paralizó. El problema no es solo el temporal, es invierno y esto es lo normal, tampoco ha sido un huracán, lo que ha pasado da que pensar si el clima hubiera sido mucho peor. El abandonado del sistema ferroviario español es generalizado, puede que en su día fuera considerado una infraestructura esencial, esta claro que ahora no se ve así. El problema no está solo en Extremadura, si no en el abandono de la red ferroviaria de toda la península.