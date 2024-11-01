La coincidencia que alarma a los astrónomos sobre la señal WOW! y el cometa 3I/ATLAS: “La probabilidad de que sea aleatoria es del 0,6%”

El astrofísico Avi Loeb, de Harvard, se puso a hacer números. Según sus cálculos, en agosto de 1977, 3I/Atlas estaba a unos tres días luz de la Tierra, en una posición separada por apenas cuatro grados en ascensión recta y ocho en declinación respecto a la fuente de la señal WOW!. Loeb estimó que la probabilidad de que esa coincidencia fuera aleatoria era del 0,6 %. Y añadió que, si el cometa fue el transmisor, habría necesitado una potencia de entre 0,5 y 2 gigavatios. “Eso es lo que produce una central nuclear terrestre”, dijo.