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El COI avisa sobre los Juegos de la Juventud: la homosexualidad está penada con cárcel en Senegal

Recomienda a los deportistas que no exageren sus muestras de cariño porque desde marzo está castigada con hasta 10 años de prisión.

| etiquetas: coi , senegal , homosexualidad
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5 comentarios
2 1 0 K 17 actualidad
curaca #1 curaca
Y el COI elige un lugar donde esto ocurre, esas cosas hay que mirarlas antes de conceder estos eventos a determinados países.
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#4 Alcalino
#1 lo que miran es el fajo de billetes que les da Senegal para que el evento lo hagan allí con la intención de blanquear el país
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#2 DenisseJoel
Bueno, al menos allí no hablan ruso.
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yoma #3 yoma
Es que no se deberían celebrar actos de nivel mundial en sitios donde no se respetan los más mínimos derechos humanos.
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Taras_Bulba #5 Taras_Bulba
Que hagan caso a nuestro abanderado en Sochi, Javi Fernández.

www.sport.es/es/noticias/deportes/abanderado-espanol-recomienda-los-ga
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menéame