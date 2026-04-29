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El COI avisa sobre los Juegos de la Juventud: la homosexualidad está penada con cárcel en Senegal
Recomienda a los deportistas que no exageren sus muestras de cariño porque desde marzo está castigada con hasta 10 años de prisión.
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curaca
Y el COI elige un lugar donde esto ocurre, esas cosas hay que mirarlas antes de conceder estos eventos a determinados países.
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#4
Alcalino
#1
lo que miran es el fajo de billetes que les da Senegal para que el evento lo hagan allí con la intención de blanquear el país
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#2
DenisseJoel
Bueno, al menos allí no hablan ruso.
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#3
yoma
Es que no se deberían celebrar actos de nivel mundial en sitios donde no se respetan los más mínimos derechos humanos.
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#5
Taras_Bulba
Que hagan caso a nuestro abanderado en Sochi, Javi Fernández.
www.sport.es/es/noticias/deportes/abanderado-espanol-recomienda-los-ga
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